Хватит ли восьми стульев для шести девочек и двух мальчиков?Можно ли назвать текс?? задачей? сравни свой ответ с ответами ребят. можно в тексте есть условие и вопрос. нельзя, в тексте дан только вопрос.
Математика
Хватит ли восьми стульев для шести девочек и двух мальчиков?Можно ли назвать текс?? задачей? сравни свой ответ с ответами ребят. можно в тексте есть условие и вопрос. нельзя, в тексте дан только вопрос.
Ответ(ы):
Гость:
Да хватет , можно нозвать задачей ,
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Английский язык
Помогите (5 класс) What is the most famous nature reserve? a)Ascania-Nova b)Lake Svityaz c)The Carpathians (Какой наиболее знаменитый заповед...