Хватит ли восьми стульев для шести девочек и двух мальчиков?Можно ли назвать текс?? задачей? сравни свой ответ с ответами ребят. можно в тексте есть условие и вопрос. нельзя, в тексте дан только вопрос.

Математика
Хватит ли восьми стульев для шести девочек и двух мальчиков?Можно ли назвать текс?? задачей? сравни свой ответ с ответами ребят. можно в тексте есть условие и вопрос. нельзя, в тексте дан только вопрос.
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Да хватет , можно нозвать задачей ,
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