Хватит ли восьми стульев для шести девочек и двух мальчиков?Можно ли назвать текс?? задачей? сравни свой ответ с ответами ребят. можно в тексте есть условие и вопрос. нельзя, в тексте дан только вопрос.

Математика

Хватит ли восьми стульев для шести девочек и двух мальчиков?Можно ли назвать текс?? задачей? сравни свой ответ с ответами ребят. можно в тексте есть условие и вопрос. нельзя, в тексте дан только вопрос.

Автор: Гость