Тема: Решение неравенств с одной переменной. Решите пример: 5y gt; 2 (y-1) + 6

Алгебра
Тема: Решение неравенств с одной переменной. Решите пример: 5y gt; 2 (y-1) + 6
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Гость:
5y>2(y-1)+6->y>4/3 ------
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