Укажи род. (В)Дальнем (углу) (От)Утреннего (тумана) (С)Синего(неба) (На)Высоком (здании) (С)Мягким(человеком)

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Укажи род. (В)Дальнем (углу) (От)Утреннего (тумана) (С)Синего(неба) (На)Высоком (здании) (С)Мягким(человеком)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В)Дальнем (углу)-м.р (От)Утреннего (тумана)-м.р (С)Синего(неба)-ср.р (На)Высоком (здании)-ср.р (С)Мягким(человеком)-м.р
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