УКРАЇНСЬКА МОВА Заміни їх словом-синонімом: Сушить собі голову-............................... Заливатися сміхом-................................ Закарбувати в памяті-............................... Умиватися...

Українська мова
УКРАЇНСЬКА МОВА Заміни їх словом-синонімом: Сушить собі голову-............................... Заливатися сміхом-................................ Закарбувати в памяті-............................... Умиватися...
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. думати, осмислювати 2. сміятися, реготати 3. запам'ятати
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Начальная форма слова глагола носиться?
Ответить
Русский язык
Определи падеж существующего улица
Ответить
Биология
Опишите прогрессивные черты строения опорно-двигательной системы птиц
Ответить
История
Какая Форма движения соляного бунта?
Ответить
Информатика
Автоматическое устройство осуществило перекодировку информационного сообщения на русском языке, первоначально записанного в 16-битном коде Unicode,...
Ответить