УКРАЇНСЬКА МОВА Заміни їх словом-синонімом: Сушить собі голову-............................... Заливатися сміхом-................................ Закарбувати в памяті-............................... Умиватися...
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УКРАЇНСЬКА МОВА Заміни їх словом-синонімом: Сушить собі голову-............................... Заливатися сміхом-................................ Закарбувати в памяті-............................... Умиватися...
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. думати, осмислювати 2. сміятися, реготати 3. запам'ятати
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