Изложение на тему подснежник . план. 1. по полям илугам гуляет вьюга. 2.показался первый цветок. 3. дорога весне открыта. слова- помощники: смелый цветок, выпрямился, расправил лепестки.
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Изложение на тему подснежник . план. 1. по полям илугам гуляет вьюга. 2.показался первый цветок. 3. дорога весне открыта. слова- помощники: смелый цветок, выпрямился, расправил лепестки.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По полям и лугам гуляет смелый цветок вьюга. дорога выпрямилась весне открылась. оказался первый цветок который расправил лепестки
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