Проверь себя: правильно ли ты понимаешь смысл слов? К каждой паре подбери подходящие существительные, запиши словосочетания. Слизать-слезать, увядать-увидать, сломить-сломать, прожевать-проживать. ( даю 25 баллов)

Русский язык

Проверь себя: правильно ли ты понимаешь смысл слов? К каждой паре подбери подходящие существительные, запиши словосочетания. Слизать-слезать, увядать-увидать, сломить-сломать, прожевать-проживать. ( даю 25 баллов)

Автор: Гость