Проверь себя: правильно ли ты понимаешь смысл слов? К каждой паре подбери подходящие существительные, запиши словосочетания. Слизать-слезать, увядать-увидать, сломить-сломать, прожевать-проживать. ( даю 25 баллов)

Русский язык
Проверь себя: правильно ли ты понимаешь смысл слов? К каждой паре подбери подходящие существительные, запиши словосочетания. Слизать-слезать, увядать-увидать, сломить-сломать, прожевать-проживать. ( даю 25 баллов)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Слизать йогурт, слезать с крыши. Увядать цветку, увидать друга. Сердцем не сломить, сломать игрушку. Прожевать хлеб, проживать жизнь. 
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