|y|lt;72 срочно помогите пожалуйста очень нужно

Математика
|y|lt;72 срочно помогите пожалуйста очень нужно
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
а что надо распознать слово то:лук72

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