Match the words . Write down them in pairs. Example : many

Английский язык
Match the words . Write down them in pairs. Example : many
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ем... а где же слова?)
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