Сотруднику фирмы продиктовали по телефону IP-адрес компьютера. Сотрудник записал ??тот адрес, но не поставил разделительные точки: 2153256182 Восстановите IP-адрес.
Информатика
Сотруднику фирмы продиктовали по телефону IP-адрес компьютера. Сотрудник записал ??тот адрес, но не поставил разделительные точки: 2153256182 Восстановите IP-адрес.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Число , заключенное в точки не может превышать 255, поэтому ответ будет: 215.32.56.182
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