Сотруднику фирмы продиктовали по телефону IP-адрес компьютера. Сотрудник записал ??тот адрес, но не поставил разделительные точки: 2153256182 Восстановите IP-адрес.

Информатика

Сотруднику фирмы продиктовали по телефону IP-адрес компьютера. Сотрудник записал ??тот адрес, но не поставил разделительные точки: 2153256182 Восстановите IP-адрес.

Автор: Гость