Помогити написать сочинение-рассуждение на тему:почему я не люблю читатать книги

Гость: Гость:

Лично я читаю только те книги, которые задают в школе по программе и то редко. Я считаю, что современному поколению попросту не интересно т.к. есть куча других "игрушек". Если раньше лет 100-200 назад все читали очень много. У всех были домашие библиотеки , то сейчас есть компьютеры, планшеты и т.п. где можно читать. Да и в современном мире мало у кого есть время на чтение. У всех куча своих забот.