Помогити написать сочинение-рассуждение на тему:почему я не люблю читатать книги

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Помогити написать сочинение-рассуждение на тему:почему я не люблю читатать книги
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Лично я читаю только те книги, которые задают в школе по программе и то редко. Я считаю, что современному поколению попросту не интересно т.к. есть куча других "игрушек". Если раньше лет 100-200 назад все читали очень много. У всех были домашие библиотеки , то сейчас есть компьютеры, планшеты и т.п. где можно читать. Да и в современном мире мало у кого есть время на чтение. У всех куча своих забот.
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