Помагите пожалусто написать по четыре слова, Какая? Какой? Какое? Какие?
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Помагите пожалусто написать по четыре слова, Какая? Какой? Какое? Какие?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Какая?белая,красивая,синяя,оранжевая. Какой?чёрный,большой.лучший,фиолетовый. Какое?мутное,безоблачное,леопардовое,новое. Какие?дружные,золотые,умные,смелые
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