Почему хлореллу и спирогиру относят к низшим растениям?
Биология
Почему хлореллу и спирогиру относят к низшим растениям?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это род одноклеточных зеленых водорослей а водоросли это низшие растения
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