Из двух пунктов реки, расстояние между которыми равно 19 км, навстречу друг другу д??ижутся две моторные лодки. Лодка, идущая по течению, собственная скорость которой равна 9 км/ч, до встречи прошла 1 ч, другая лодка, собственн...

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Из двух пунктов реки, расстояние между которыми равно 19 км, навстречу друг другу д??ижутся две моторные лодки. Лодка, идущая по течению, собственная скорость которой равна 9 км/ч, до встречи прошла 1 ч, другая лодка, собственная скорость которой равна 8 км/ч, до встречи шла 1,5 ч. Найдите скорость течения реки.

Автор: Гость