Я сижу у речки и ловлю рыбу.мне на удочку попался карась.подчеркни слово в котором букв больше чем звуков

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Я сижу у речки и ловлю рыбу.мне на удочку попался карась.подчеркни слово в котором букв больше чем звуков

Автор: Гость