Сколько граммов семян потребуется для посева цветов на круглой клумбе диаметром 7,3 м,если на 1 м^2 требуется 13грамм семян? Ответ должен получится 544грамм

Математика
Сколько граммов семян потребуется для посева цветов на круглой клумбе диаметром 7,3 м,если на 1 м^2 требуется 13грамм семян? Ответ должен получится 544грамм
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=пи*D^2/4S=3.14*(7.3*7.3)/4=41.8 м^241.8 * 13 =543,4 гр семян потребуется

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