Сколько граммов семян потребуется для посева цветов на круглой клумбе диаметром 7,3 м,если на 1 м^2 требуется 13грамм семян? Ответ должен получится 544грамм

Математика

Сколько граммов семян потребуется для посева цветов на круглой клумбе диаметром 7,3 м,если на 1 м^2 требуется 13грамм семян? Ответ должен получится 544грамм

Автор: Гость