Почему бабушка купила пряник? рассказ "Конь с розовой гривой."
Литература
Почему бабушка купила пряник? рассказ "Конь с розовой гривой."
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Он обманывал бабушку,но она это понимала так как у него не было родителей,она его простила и купила ему пряник с конем
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