Как обзначались цифры в древних славянских языках?

История
Как обзначались цифры в древних славянских языках?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Славянские цифры или кириллическая система счисления — система счисления Древней Руси, основанная на алфавитной записи чисел с использованием кириллицы или глаголицы. В основных чертах повторяет греческую систему счисления. Использовалась в России до начала XVIII века, когда была заменена на систему счисления, основанную на арабских цифрах. В настоящее время используется в книгах на церковнославянском языке.
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