Опишите для конкурса "Моё любимое животное" кате-нибудь животное, которое живёт в ??ашем доме. Охарактеризуйте его внешний вид и повадки (как ест, спит, играет и т.п.). С самого начала определите основную мысль вашего описания....

Гость: Гость:

Моя кошка-(имя кошки) В моем доме живет очень милая кошка. Я очень люблю ее, мне нравится с ней играть. Это нежный и пушистый комочек счастья! Мою кошку зовут-.... Это кошка британец. Она нежно-серого цвета. У нее мягкая и гладкая шерсть. У нее маленькие ушки, розовенький носик и зеленые глаза. Это такая кошка, которая есть только мясо, ничего другого она не ест. Когда ей даешь например рыбу,она хоть и ест мясо, но от рыбы категорически отказывается. Она вытащит эту рыбу из миски и растащит по всему дому. Ну, а мне приходится убирать. С появлением в моей жизни кошки, я сразу купил ей "пастель". Когда кошка ложится спать, она свернется в клубочек и спит, как-бы прихрапывая. Это очень мило. Она очень крепко спит. Когда я ее глажу во сне, она мурлычет, но не просыпается. Моя кошка так-же очень любит поиграть. Когда я ее глажу, на нее находит что-то необычное. Я просто хочу по дому, а она бегает за мной и прыгает на меня, вцепляясь в меня когтями. Из-за этого приходится закрывать ее в комнате. Но она каким-то образом находит как выбраться из нее, но выходит она из-за того что хочет есть. Иногда я выпускаю ее сам, так как когда она успокоится начинает мяукать и скрести дверь.