Магазин получил 43ящ.с яблоками в с бананами на 15 ящиков. меньше. сколько всего ящиков с фруктами получил магазин?

Математика

Магазин получил 43ящ.с яблоками в с бананами на 15 ящиков. меньше. сколько всего ящиков с фруктами получил магазин?

Автор: Гость