Какая Форма движения соляного бунта?
История
Какая Форма движения соляного бунта?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сначала люди пытались мирно договориться, объяснить царю что налоги стали слишком высоки, но потом это движение переросло в жесткое сопротивление(восстание) т.к дворянин Морозов приказал стрельцам разогнать толпу из -за чего пострадало много народа
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