Какая Форма движения соляного бунта?

Гость: Гость:

Сначала люди пытались мирно договориться, объяснить царю что налоги стали слишком высоки, но потом это движение переросло в жесткое сопротивление(восстание) т.к дворянин Морозов приказал стрельцам разогнать толпу из -за чего пострадало много народа