Тема Умножение дробей А) Вычислите произведение 1/2 и числа,обратного числу 3. Б) Вычислите произведение 7 и числа,обратного числу 1/3.

Математика

Тема Умножение дробей А) Вычислите произведение 1/2 и числа,обратного числу 3. Б) Вычислите произведение 7 и числа,обратного числу 1/3.

Автор: Гость