Тема Умножение дробей А) Вычислите произведение 1/2 и числа,обратного числу 3. Б) Вычислите произведение 7 и числа,обратного числу 1/3.
Математика
Тема Умножение дробей А) Вычислите произведение 1/2 и числа,обратного числу 3. Б) Вычислите произведение 7 и числа,обратного числу 1/3.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)1\2*1\3=1\6 Б) 7*3\1=7*3=21
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