Теплоход и катер отошли одновременно от одной пристани в противоположных направлениях средняя скорость теплохода 610м.мин а скорость катера на 160 м/мин меньше какое расстояние будет между ними через 4 часа?

Математика
Теплоход и катер отошли одновременно от одной пристани в противоположных направлениях средняя скорость теплохода 610м.мин а скорость катера на 160 м/мин меньше какое расстояние будет между ними через 4 часа?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
610-160=450м мин катер 610×4=2440м прошел теплоход 450×4= 1800м прошел катер 2440+1800=4240м ответ : расстояние через 4 часа-4240
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