Теплоход и катер отошли одновременно от одной пристани в противоположных направлениях средняя скорость теплохода 610м.мин а скорость катера на 160 м/мин меньше какое расстояние будет между ними через 4 часа?

Математика

Теплоход и катер отошли одновременно от одной пристани в противоположных направлениях средняя скорость теплохода 610м.мин а скорость катера на 160 м/мин меньше какое расстояние будет между ними через 4 часа?

Автор: Гость