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После того как одну из цифр уменьшили в 3разаполучилось934 695
Математика
После того как одну из цифр уменьшили в 3разаполучилось934 695
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