Назовите причины раздробленности Древнерусского государства (их должно быть 5) помогите пожалуйста

История
Назовите причины раздробленности Древнерусского государства (их должно быть 5) помогите пожалуйста
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Падение власти Киева; 2) Несовершенство престолонаследия (после смерти Ярослава Мудорого начинаются усобицы); 3) Господство натурального хозяйства, при котором отсутствует денежное отношения, т.е. все производится в одном месте, а, значит, в торговле нет смысла. 4) Стремление удельных князей править самостоятельно. Думаю, четырех тебе хватит)
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