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Тезис в слове прохладой
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Тезис в слове прохладой
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Гость:
Прохладой - холод приставочный способ словообразования
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