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5x^2-7x+2 15-15x^2 ^2-это значит в квадрате
Алгебра
5x^2-7x+2 15-15x^2 ^2-это значит в квадрате
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Гость:
Х1,2=(7+/-(49-40)^1/2)/10=1, и 0,4
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