Вставьте пропущенные слова в данных предложениях : Наречие-это(вставьте)часть речи . (2)Наречие никогда не (вставьте) . (3) У наречия никогда не бывает (вставьте)

Математика
Вставьте пропущенные слова в данных предложениях : Наречие-это(вставьте)часть речи . (2)Наречие никогда не (вставьте) . (3) У наречия никогда не бывает (вставьте)
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) Наречие это самостаятельная часть речи 2) Наречие никогда не изменяется 3) У наречия никогда не бывает окончания
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