Вставьте пропущенные слова в данных предложениях : Наречие-это(вставьте)часть речи . (2)Наречие никогда не (вставьте) . (3) У наречия никогда не бывает (вставьте)
Математика
Вставьте пропущенные слова в данных предложениях : Наречие-это(вставьте)часть речи . (2)Наречие никогда не (вставьте) . (3) У наречия никогда не бывает (вставьте)
Ответ(ы):
Гость:
1) Наречие это самостаятельная часть речи 2) Наречие никогда не изменяется 3) У наречия никогда не бывает окончания
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
Математика