Вставьте пропущенные слова в данных предложениях : Наречие-это(вставьте)часть речи . (2)Наречие никогда не (вставьте) . (3) У наречия никогда не бывает (вставьте)

Математика

Вставьте пропущенные слова в данных предложениях : Наречие-это(вставьте)часть речи . (2)Наречие никогда не (вставьте) . (3) У наречия никогда не бывает (вставьте)

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