Draw a picture of your kitchen and describe it.Use the new words.
Английский язык
Draw a picture of your kitchen and describe it.Use the new words.
Ответ(ы):
Гость:
Нарисуй свою кухню и подпиши данные предметы,что у тебя на кухне новыми словами.Что тут сложного?
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