Вычислите массу соли полученной при взаимодействии серной кислоты с гидроксидом калия массой 2,8
Химия
Вычислите массу соли полученной при взаимодействии серной кислоты с гидроксидом калия массой 2,8
Ответ(ы):
Гость:
H2SO4+2KOH=K2SO4+H20 M(KOH)=56г,моль соотношение молей веществ 2:1 m=0,025*174=4.35
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