ОЧЕНЬ СРОЧНО! Переведите на немецки пожалуйста! В деревне в отличии от города много чистого воздуха, натуральных продуктов, животных. Там спокойнее чем в городе, меньше машин и выходных газов, люди здоровее. Но в деревни нет р...

Немецкий язык

ОЧЕНЬ СРОЧНО! Переведите на немецки пожалуйста! В деревне в отличии от города много чистого воздуха, натуральных продуктов, животных. Там спокойнее чем в городе, меньше машин и выходных газов, люди здоровее. Но в деревни нет развлечений (кино, кафе, аттракционов...), почти нет магазинов и квалифицированной медицинской помощи. По моему лучше жить в городе, чем в деревне.

Автор: Гость