ОЧЕНЬ СРОЧНО! Переведите на немецки пожалуйста! В деревне в отличии от города много чистого воздуха, натуральных продуктов, животных. Там спокойнее чем в городе, меньше машин и выходных газов, люди здоровее. Но в деревни нет р...
Немецкий язык
ОЧЕНЬ СРОЧНО! Переведите на немецки пожалуйста! В деревне в отличии от города много чистого воздуха, натуральных продуктов, животных. Там спокойнее чем в городе, меньше машин и выходных газов, люди здоровее. Но в деревни нет развлечений (кино, кафе, аттракционов...), почти нет магазинов и квалифицированной медицинской помощи. По моему лучше жить в городе, чем в деревне.
Ответ(ы):
Гость:
N einem Dorf im Gegensatz zur Stadt viel sauberer Luft, Naturprodukte, Tiere. Dort ruhiger als in der Stadt, weniger Autos und Ausgabe der Gase, die Menschen gesünder. Aber im Dorf keine Unterhaltung (Kino, Café, Vergnügungspark...), fast keine Geschäfte und qualifizierte medizinische Hilfe. Meiner lieber in der Stadt als im Dorf. Как то так
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