ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ! IIxI+2I=7

Математика
ПОМОГИТЕ ПЛИЗЗЗЗЗЗЗЗЗ! IIxI+2I=7
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
|x|+2=7 и |x|+2=-7 |x|=7-2  и |x|=-7-2 |x|=5 и  |x|=-9( модуль не может быть отрицательным), поэтому х=5 и х=-5
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