Сочинение слова благодарности родителям

Русский язык
Сочинение слова благодарности родителям
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мои родители самые лучшие.Спасибо им за то,что они у меня есть.Они меня растят,говорят как делать правильно,учат меня вежливости и воспитанности.Я слушаюсь родителей помогаю им.Я люблю свою семью.
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