Какое давление будет на высоте 300 м если на уровне моря оно равно 760мм рт.ст

География
Какое давление будет на высоте 300 м если на уровне моря оно равно 760мм рт.ст
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1 мм рт. ст. =1,333 гПа Барическая ступень равна 8 м/гПа 300/8=37,5=28,13 мм рт ст 760-28,13=731,87
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