Теплоход в первый день был в пути 8 ч, а во второй - 6 ч, причём в первый день он прошё?? на 50 км больше, чем во второй. Какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней, если шёл с одинаковой скоростью?даю сто баллов че...

Математика

Теплоход в первый день был в пути 8 ч, а во второй - 6 ч, причём в первый день он прошё?? на 50 км больше, чем во второй. Какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней, если шёл с одинаковой скоростью?даю сто баллов честно!!!! ну только пож-та ответьте!!!!!

Автор: Гость