Теплоход в первый день был в пути 8 ч, а во второй - 6 ч, причём в первый день он прошё?? на 50 км больше, чем во второй. Какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней, если шёл с одинаковой скоростью?даю сто баллов че...

Математика
Теплоход в первый день был в пути 8 ч, а во второй - 6 ч, причём в первый день он прошё?? на 50 км больше, чем во второй. Какое расстояние теплоход прошёл в каждый из этих дней, если шёл с одинаковой скоростью?даю сто баллов честно!!!! ну только пож-та ответьте!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)8-6=за 2 часа проходит теплоход 50 км; 2)50:2=25 км/ч скорость теплохода; 3)8*25=200 км прошёл в первый день; 4)6*25=150 км прошёл теплоход во второй день
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