ТЕРМІНОВО!!! Вставити в речення дієслово у формі герундія або інфінітива ( Someone asked me ... this package)

Английский язык
ТЕРМІНОВО!!! Вставити в речення дієслово у формі герундія або інфінітива ( Someone asked me ... this package)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Someone asked me to deliver this package.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
6 умножить на какое число и отнять 9 чтобы получилось 9
Ответить
Українська література
Твір роздум мій герой Устим Кармелюк. На півтори сторінки.
Ответить
Математика
Разрежьте фигуру на 3 равные части(разрезать можно только по границам клеток)
Ответить
Русский язык
Где здесь сложносочинённые предложения 1.В это время из-за высоты, находившейся в полверсте от крепости, показались новые конные толпы, и вскоре ...
Ответить
Геометрия
Найдите угол, в 4 раза меньший, чем смежный с ним угол.
Ответить