ТЕРМІНОВО!!! Вставити в речення дієслово у формі герундія або інфінітива ( Someone asked me ... this package)
Английский язык
ТЕРМІНОВО!!! Вставити в речення дієслово у формі герундія або інфінітива ( Someone asked me ... this package)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Someone asked me to deliver this package.
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