Тезис к "большинство людей счастливы настолько насколько они решили быть счастли??ыми"
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Тезис к "большинство людей счастливы настолько насколько они решили быть счастли??ыми"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Многие считают, что человек зависит от кого-то или чего-то. Например, судьбы. Но если увлечься можно заметить, что большинство людей делают то, что решают сделать. Так же человек счастливый настолько, насколько он решил быть счастливым.
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