Тік төртбұрыштың ұзындығы 3, 6,..., см. Тік төртбұрыштың ені 4,4,4 см. Тік төртбұрыштың периметрі қанша см
Математика
Тік төртбұрыштың ұзындығы 3, 6,..., см. Тік төртбұрыштың ені 4,4,4 см. Тік төртбұрыштың периметрі қанша см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)периметр 14 см 2)периметр 20
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