По рисунку 3. 8 (а, б)найдите градусную меру угла DOF. перечертите в тетрадь данный рискнок

Математика

По рисунку 3. 8 (а, б)найдите градусную меру угла DOF. перечертите в тетрадь данный рискнок

Автор: Гость