По рисунку 3. 8 (а, б)найдите градусную меру угла DOF. перечертите в тетрадь данный рискнок

Математика
По рисунку 3. 8 (а, б)найдите градусную меру угла DOF. перечертите в тетрадь данный рискнок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А)   ∠EOF  = 180 °   (т.к.  это  развернутый угол) ∠EOD и ∠ DOF   -  смежные углы  (сумма смежных углов =180°) Следовательно: ∠ЕОF = ∠ЕОD + ∠DОF =  180 °   ⇒  ∠DOF = 180 ° - ∠EOD ∠ DOF= 180° - 40° = 140° Ответ : ∠DOF= 140° б)  ∠DOF= ∠DON +∠NOK +∠KOF ∠DOF= 40°+50°+20° = 110° Ответ: ∠DOF=110°
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