По рисунку 3. 8 (а, б)найдите градусную меру угла DOF. перечертите в тетрадь данный рискнок
Математика
По рисунку 3. 8 (а, б)найдите градусную меру угла DOF. перечертите в тетрадь данный рискнок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) ∠EOF = 180 ° (т.к. это развернутый угол) ∠EOD и ∠ DOF - смежные углы (сумма смежных углов =180°) Следовательно: ∠ЕОF = ∠ЕОD + ∠DОF = 180 ° ⇒ ∠DOF = 180 ° - ∠EOD ∠ DOF= 180° - 40° = 140° Ответ : ∠DOF= 140° б) ∠DOF= ∠DON +∠NOK +∠KOF ∠DOF= 40°+50°+20° = 110° Ответ: ∠DOF=110°
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