Перевести с английского на русский.Sun,stars.sky,jungle,high,rivers,lakes,trees,let's our,Tuesday,study,friday
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Перевести с английского на русский.Sun,stars.sky,jungle,high,rivers,lakes,trees,let's our,Tuesday,study,friday
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце,звезды,небо,джунгли,высокие,реки,озера,деревья,давайте наше,Вторник,учиться,Пятница
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Математика