Перевести с английского на русский.Sun,stars.sky,jungle,high,rivers,lakes,trees,let's our,Tuesday,study,friday

Английский язык
Перевести с английского на русский.Sun,stars.sky,jungle,high,rivers,lakes,trees,let's our,Tuesday,study,friday
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Солнце,звезды,небо,джунгли,высокие,реки,озера,деревья,давайте наше,Вторник,учиться,Пятница
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составь предложения с однородными членами весело, дружно; дождливый, ненастный; с??лнце, месяц; объединяться, сражаться; гипопотам, горилла
Ответить
Математика
2x+x+2x•6=105 пж решити
Ответить
Математика
Решите уравнение: 6m+m-35=21 17n+14n-145=134 5n+9n+32=200 (x=57)/7=12 (161-y)/16=9 112/(17+x)=4 Заранее, спас??бо огромное. (5 класс)
Ответить
Английский язык
Разберите предложение по вопросам She must ciose the window
Ответить
Математика
Решить уравнение а+2=11 11-а=2. а-2=9
Ответить