Решите уравнение: 6m+m-35=21 17n+14n-145=134 5n+9n+32=200 (x=57)/7=12 (161-y)/16=9 112/(17+x)=4 Заранее, спас??бо огромное. (5 класс)
Математика
Решите уравнение: 6m+m-35=21 17n+14n-145=134 5n+9n+32=200 (x=57)/7=12 (161-y)/16=9 112/(17+x)=4 Заранее, спас??бо огромное. (5 класс)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6m+m-35=21 7m=56 m=8 17n+14n-145=134 31n=279 n=9 5n+9n+32=200 14n=168 n=12 (x+57)/7=12 x+57=7*12 x+57=84 x=27 (161-y)/16=9 161-y=16*9 161-y=144 y=17 112/(17+x)=4 17+x=112/4 17+x=28 x=11
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