Решите уравнение: 6m+m-35=21 17n+14n-145=134 5n+9n+32=200 (x=57)/7=12 (161-y)/16=9 112/(17+x)=4 Заранее, спас??бо огромное. (5 класс)

Математика
Решите уравнение: 6m+m-35=21 17n+14n-145=134 5n+9n+32=200 (x=57)/7=12 (161-y)/16=9 112/(17+x)=4 Заранее, спас??бо огромное. (5 класс)
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
6m+m-35=21        7m=56 m=8 17n+14n-145=134 31n=279 n=9 5n+9n+32=200 14n=168 n=12 (x+57)/7=12 x+57=7*12 x+57=84 x=27 (161-y)/16=9 161-y=16*9 161-y=144 y=17 112/(17+x)=4 17+x=112/4 17+x=28 x=11
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Разберите предложение по вопросам She must ciose the window
Ответить
Математика
Решить уравнение а+2=11 11-а=2. а-2=9
Ответить
Математика
Последовательность чисел строится по следующему закону.. На первом месте стоит число 4, далее за каждым числом стоит сумма цифр его квадрата, увели...
Ответить
Математика
А+2=11 помогите пожалуйста
Ответить
Английский язык
"впиши в слова пропущенные буквы и познакомься с героиней сказки английского писателя Льюиса Кэрролла Ali_e is ni_e and _ute
Ответить