А+2=11 помогите пожалуйста
Математика
А+2=11 помогите пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это будет такое выражение а=11-2 а=9
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