"впиши в слова пропущенные буквы и познакомься с героиней сказки английского писателя Льюиса Кэрролла Ali_e is ni_e and _ute
Английский язык
"впиши в слова пропущенные буквы и познакомься с героиней сказки английского писателя Льюиса Кэрролла Ali_e is ni_e and _ute
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Alice is nice and cute
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