Какой чертеж соответствует данной юбке
Технология
Какой чертеж соответствует данной юбке
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Гость:
32 D если не ошибаюсь!
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