Здравствуйте помогите пожалуйста с Русским языком для 6го класса.задание----подобрать примеры метафор и олицетвоений из художественной литературы по схеме,ОСНОВНЫЕ ВИДЫ ТРОПОВ-1) метафора,2)олицетворение,3)эпитет.Заранее огромн...

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1) Чаша жизни (Лермонтов) гвоздики сирени (Фет) ручьи стихов (Блок) Мы пьем из чаши бытия с закрытыми глазами.. . Лермонтов Выткался на озере алый цвет зари.. . Есенин 2) Олицетворение (А. Фет) Устало все кругом: устал и цвет небес, И ветер, и река, и месяц, что родился, И ночь, и в зелени потусклой спящий лес, И желтый тот листок, что, наконец, свалился. 3) Эпитет (Лермонтов "Монолог") Поверь, ничтожество есть благо в ЗДЕШНЕМ СВЕТЕ. К чему ГЛУБОКИЕ ПОЗНАНЬЯ, жажда славы, Талант и ПЫЛКАЯ ЛЮБОВЬ СВОБОДЫ, Когда мы их употребить не можем?