Сочинения что я могу сделаь для своей земли
Литература
Сочинения что я могу сделаь для своей земли
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я щитах что надо заботится о своей родины или земли чтобы сохранить родину надо не мусорить не ломать ветки и цветы экономить воду ни загрезьнять пляж во так можно заделать чтобы сохронить свою родину или землю
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