Сочинения что я могу сделаь для своей земли

Литература
Сочинения что я могу сделаь для своей земли
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я щитах что надо заботится о своей родины или земли чтобы сохранить родину надо не мусорить не ломать ветки и цветы экономить воду ни загрезьнять пляж во так можно заделать чтобы сохронить свою родину или землю
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Прочитай стихотварение агние барто рыцари, выскажи свое мнение, в чем может быть причина такого поведения?
Ответить
Русский язык
Звуковые-буквенный разбор слова день
Ответить
Литература
Составить по 2 поговорки,пословицы,фразеологизму со словами чело ланиты персты очи око десница
Ответить
Қазақ тiлi
Ундестык занына багынбайтын созды корсет! 1.тырек, 2. Баган,
Ответить
Литература
Сочинение на тему "Что в поучении Мономаха звучит современно, а что безнадёжно устарело"
Ответить