Переведите плиз ьекст
Английский язык
Переведите плиз ьекст
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Вы видите английские слова на одежда, еде в компьютерных программах. Если вы знаете английский ,то вы можете купить вещи и работать на компьютере. Есть много книг и журналов на английском, люди читают их для информирования. Если ты хочешь получить хорошую работу, то английский тебе поможет.
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