Переведите плиз ьекст

Гость: Гость:

Вы видите английские слова на одежда, еде в компьютерных программах. Если вы знаете английский ,то вы можете купить вещи и работать на компьютере. Есть много книг и журналов на английском, люди читают их для информирования. Если ты хочешь получить хорошую работу, то английский тебе поможет.