Названия веществ, имеющих ионное строение, указаны в ряду: а) серная кислота, мел, кислород; б) азот, алмаз, оксид меди (2); в) углекислый газ, графит, гелий; г) поваренная соль, гидроксид натрия, сульфат магния. Напишите ...

Химия
Названия веществ, имеющих ионное строение, указаны в ряду: а) серная кислота, мел, кислород; б) азот, алмаз, оксид меди (2); в) углекислый газ, графит, гелий; г) поваренная соль, гидроксид натрия, сульфат магния. Напишите химические формулы всех перечисленный веществ.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. Ряд Г 2. а)  ,  ,      б)  , C   в)  CO , С , He г)  NaCl , NaOH , Mg
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