Названия веществ, имеющих ионное строение, указаны в ряду: а) серная кислота, мел, кислород; б) азот, алмаз, оксид меди (2); в) углекислый газ, графит, гелий; г) поваренная соль, гидроксид натрия, сульфат магния. Напишите ...

Химия

Названия веществ, имеющих ионное строение, указаны в ряду: а) серная кислота, мел, кислород; б) азот, алмаз, оксид меди (2); в) углекислый газ, графит, гелий; г) поваренная соль, гидроксид натрия, сульфат магния. Напишите химические формулы всех перечисленный веществ.

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