3 пожалуйста^ много баллов дам
Алгебра
3 пожалуйста^ много баллов дам
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
A) 64*x^6*y^9 b)(27*y^8)/x^3 c)1/(4^7) p.s. "^"- значок возведения в степень
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