Плиз! Ответьте 1) Чем заниты люди осенью ? 2) Что изменилось в жизни сельских жителей а что сохранилось?

Окружающий мир
Плиз! Ответьте 1) Чем заниты люди осенью ? 2) Что изменилось в жизни сельских жителей а что сохранилось?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные отличия сельского образа жизни от городского уклада общеизвестны: менее развитый и технически оснащенный труд, меньшее разнообразие рабочих мест и профессий, как правило, более тяжелые условия труда. Для сельских поселений характерна большая слитность труда и быта. Здесь ниже ритм жизни, проще формы общения. Специфика сельскохозяйственного производства такова, что она требует равномерного расселения, чтобы осваивать сельскохозяйственные земли. В результате непродуманной расселенческой политики исчезли сотни тысяч деревень, выпали из оборота миллионы гектаров лугов, пастбищ, пашни... . Основой, организующей жизнь городского населения, является производство товаров и услуг. Экономический, культурный и информационный потенциал общества в крупных городских центрах, достижений материальной и духовной деятельности. Вместе с тем, приводит к возникновению серьезных противоречий - неравномерности развития центральных и периферийных городов, загрязнению окружающей среды, росту числа стрессов. . ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Гигрометр, компас, термометр барометр, флюгер, гигрометр осадкомер, снегомерная р??йка, нивелир сейсмограф, телескоп, барометр. Опишите
Ответить
Математика
Помогите пожалуйста решить ребус : 1 2 3 4 5 ? что после 5ки
Ответить
Химия
Хімічний елемент, назва якого перекладається як «райдужний»: А) Радій; Б )Хром; В) ??ридій; Г) Аурум.
Ответить
Литература
Сочинения что я могу сделаь для своей земли
Ответить
Русский язык
Прочитай стихотварение агние барто рыцари, выскажи свое мнение, в чем может быть причина такого поведения?
Ответить