Плиз! Ответьте 1) Чем заниты люди осенью ? 2) Что изменилось в жизни сельских жителей а что сохранилось?
Окружающий мир
Плиз! Ответьте 1) Чем заниты люди осенью ? 2) Что изменилось в жизни сельских жителей а что сохранилось?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Основные отличия сельского образа жизни от городского уклада общеизвестны: менее развитый и технически оснащенный труд, меньшее разнообразие рабочих мест и профессий, как правило, более тяжелые условия труда. Для сельских поселений характерна большая слитность труда и быта. Здесь ниже ритм жизни, проще формы общения. Специфика сельскохозяйственного производства такова, что она требует равномерного расселения, чтобы осваивать сельскохозяйственные земли. В результате непродуманной расселенческой политики исчезли сотни тысяч деревень, выпали из оборота миллионы гектаров лугов, пастбищ, пашни... . Основой, организующей жизнь городского населения, является производство товаров и услуг. Экономический, культурный и информационный потенциал общества в крупных городских центрах, достижений материальной и духовной деятельности. Вместе с тем, приводит к возникновению серьезных противоречий - неравномерности развития центральных и периферийных городов, загрязнению окружающей среды, росту числа стрессов. . ...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Гигрометр, компас, термометр барометр, флюгер, гигрометр осадкомер, снегомерная р??йка, нивелир сейсмограф, телескоп, барометр. Опишите
Химия
Хімічний елемент, назва якого перекладається як «райдужний»: А) Радій; Б )Хром; В) ??ридій; Г) Аурум.