Плиз! Ответьте 1) Чем заниты люди осенью ? 2) Что изменилось в жизни сельских жителей а что сохранилось?

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Основные отличия сельского образа жизни от городского уклада общеизвестны: менее развитый и технически оснащенный труд, меньшее разнообразие рабочих мест и профессий, как правило, более тяжелые условия труда. Для сельских поселений характерна большая слитность труда и быта. Здесь ниже ритм жизни, проще формы общения. Специфика сельскохозяйственного производства такова, что она требует равномерного расселения, чтобы осваивать сельскохозяйственные земли. В результате непродуманной расселенческой политики исчезли сотни тысяч деревень, выпали из оборота миллионы гектаров лугов, пастбищ, пашни... . Основой, организующей жизнь городского населения, является производство товаров и услуг. Экономический, культурный и информационный потенциал общества в крупных городских центрах, достижений материальной и духовной деятельности. Вместе с тем, приводит к возникновению серьезных противоречий - неравномерности развития центральных и периферийных городов, загрязнению окружающей среды, росту числа стрессов. . ...