Гигрометр, компас, термометр барометр, флюгер, гигрометр осадкомер, снегомерная р??йка, нивелир сейсмограф, телескоп, барометр. Опишите
Окружающий мир
Гигрометр, компас, термометр барометр, флюгер, гигрометр осадкомер, снегомерная р??йка, нивелир сейсмограф, телескоп, барометр. Опишите
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Гигрометр, компас, термометр барометр, флюгер, гигрометр осадкомер, снегомерная рейка, нивелир сейсмограф, телескоп, барометр - все это измерительные приборы. Например, компас - прибор для определения сторон света. Обычно имеет круглую форму. Под стеклом - магнитная стрелка. Имеется разметка 4 полюсов (север, юг, запад и восток). Компас незаменим морякам, путешественникам, военным и др.
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