Гигрометр, компас, термометр барометр, флюгер, гигрометр осадкомер, снегомерная р??йка, нивелир сейсмограф, телескоп, барометр. Опишите

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Гигрометр, компас, термометр барометр, флюгер, гигрометр осадкомер, снегомерная рейка, нивелир сейсмограф, телескоп, барометр - все это измерительные приборы. Например, компас - прибор для определения сторон света. Обычно имеет круглую форму. Под стеклом - магнитная стрелка. Имеется разметка 4 полюсов (север, юг, запад и восток). Компас незаменим морякам, путешественникам, военным и др.